Colazione con furto, derubata della borsa mentre è seduta al tavolino del bar

Colazione con furto. Succede nella zona di Piazza Bologna. A richiedere l'intervento al 112 il proprietario di un lounge bar di viale delle Provincie che ha denunciato il furto della borsa subito da una ragazza che consumava la colazione seduta al tavolino esterno del locale. I poliziotti in borghese del commissariato Porta Pia hanno visionato le riprese delle telecamere di videosorveglianza ed hanno notato 2 uomini che, avvicinatisi alla vittima prescelta, servendosi di un indumento tenuto in mano per coprirsi durante la commissione del reato, hanno preso la borsa e si sono allontanati.

A quel punto gli agenti si sono messi sulle tracce degli indagati individuandone uno, poco dopo, all’interno di una pizzeria. A quel punto l’hanno seguito con discrezione, e sono entrati in azione quando questi si è ricongiunto con l’amico, bloccandoli ed arrestandoli entrambi.

I ladri, entrambi peruviani rispettivamente di 46 e 71 anni, sono stati trovati con la borsa nascosta all’interno dello zaino che avevano sulle spalle, mentre le chiavi ed il portafogli della giovane sono stati ritrovati a terra. Dopo la convalida dell’arresto, a carico del 46enne sono stati emessi l’obbligo di firma presso i carabinieri di Ariccia e l’obbligo di dimora nello stesso comune. A carico del 71enne, invece, il divieto di dimora nel comune di Roma.