Ladro al circolo sportivo, incastrato da un biglietto da visita

Incastrato da un biglietto da visita di un circolo sportivo della zona di Centocelle dove erano stati messi a segni diversi furti. Un ladro, trovato a bordo di un'auto rubata, con le indagini della polizia che proseguono per risalire al resto della banda ed accertare la sua responsabilità nei furti. Trentadue anni, italiano, è indiziato di ricettazione.

Gli agenti di polizia già da qualche tempo sulle tracce degli autori di numerosi furti sul territorio capitolino, hanno sottoposto il 32enne a fermo di indiziato. Gli investigatori della squadra mobile, in seguito ad un’approfondita attività d’indagine, coordinata dalla procura di Roma, hanno intercettato l’auto utilizzata per commettere furti reiterati nel tempo, presso alcuni negozi e circoli sportivi di Roma est.

Nello specifico, i poliziotti, transitando in una delle vie della zona del Quarticciolo, hanno notato la vettura, oggetto di ricerche, con a bordo un 32enne italiano. Successivamente gli agenti hanno controllato l’uomo e hanno esteso la perquisizione al veicolo, rinvenendo il bigliettino da visita di un circolo sportivo della vicina Centocelle, che nei giorni precedenti era stato uno dei luoghi protagonisti dei molteplici furti.

Inoltre, hanno appurato che l’auto in questione risultava essere di provenienza furtiva poiché oggetto di denuncia nel mese corrente. Grazie alla consultazione delle immagini di videosorveglianza, si è potuto rilevare la corrispondenza dei tratti somatici di uno degli autori dei furti con quelli del 32enne.

La magistratura ha in seguito disposto per il 32enne la custodia cautelare in carcere a Regina Coeli.