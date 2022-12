Tenta furto in chiesa e aggredisce il sacrestano

Ha tentato di rubare la cassetta con le offerte nella chiesa Santa Maria Liberatrice, nel quartiere romano di Testaccio, ma è stato scoperto da un sacrestano e fermato dai carabinieri. È avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Protagonista un 31enne russo che ha tentato di portare via le offerte. L'uomo è stato visto dal sacrestano che ha tentato di bloccarlo. A quel punto il ladro lo ha aggredito e preso a calci. Il 31enne è fuggito via a mani vuote, ma è' stato seguito da un parrocchiano che era in chiesa al momento dei fatti. L'uomo ha avvisato i carabinieri fornendo una descrizione del 31enne e gli spostamenti fatti da questo. I militari lo hanno intercettato e fermato a piazzale della Radio con l'accusa di tentata rapina.