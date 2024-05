Aggredisce i carabinieri dopo un furto, fermato con il taser

Stavano per scappare con la refurtiva ma l’intervento dei carabinieri ha rovinato i loro piani. La notte scorsa, in via Felice De Andreis a Roma, nel quartiere Tor Sapienza, due uomini sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare oggetti di diverso tipo da un centro sportivo di zona. Uno è fuggito mentre l'altro è stato fermato.

Il taser

Ad accorgersi di quanto stesse accadendo all'interno della struttura è stata la responsabile del centro sportivo. La donna ha subito chiamato il 112 quando si è accorta che due uomini stavano portando via qualcosa dall’interno della struttura. Sul posto, sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno sorpreso uno dei due sospettati. Questo, nel tentativo di fuggire, ha cercato di colpire i militari con un cacciavite. I carabinieri, per bloccare e arrestare l’uomo, sono ricorsi all’utilizzo del taser. Il complice, invece, è riuscito a fuggire.

La refurtiva

I due, prima che venissero interrotti dai carabinieri, avevano recuperato refurtiva di vario genere: un televisore, un pc portatile, uno smartphone ed anche un faro crepuscolare. Inoltre, erano riusciti a recuperare anche dei contanti. Il tutto è stato recuperato e restituito alla responsabile del centro sportivo, che ha presentato regolare denuncia querela.

L’arresto

L’uomo, un 26enne nigeriano, è stato arrestato e condotto in caserma con l’accusa di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale.