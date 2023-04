Entra nel centro di raccolta Ama per rubare tv e rame, una volta scoperto picchia i carabinieri

Voleva rubare un televisore e materiali in rame e ottone dal centro di raccolta Ama, ma è stato bloccato. È quanto successo ieri sera, poco prima delle 20, in via Teano 38, in zona Prenestino.

Ad arrestare l'uomo, cittadino romeno di 22 anni, cono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Una volta raggiunto, per cercare di scappare il ragazzo ha colpito con calci e gomitate i militari. Arrestato, questa mattina è stato condotto in direttissima presso le aule di piazzale Clodio.