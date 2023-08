La banda delle cripto: sfondano vetrata del centro commerciale e rubano macchinetta per bitcoin

Hanno usato un'auto ariete, hanno distrutto la porta a vetri del centro commerciale Dima sulla Bufalotta e, dopo aver smurato uno sportello Atm, sono scappati con la macchinata che cambia i soldi in bitcoin. Colpo grosso della banda delle criptovalute a Roma, entrate in azione intorno alle 20:45 di venerdì 18 agosto.

Sul posto la polizia di Stato con tre volanti. L'auto usata dalla banda è stata portata via. Gli agenti indagano e hanno acquisito diverse testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'auto per la spaccata non è stata individuata. Da quantificare il bottino.