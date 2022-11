Esquilino: il tassista aiuta un cliente, ladro ne approfitta e gli ruba il cellulare

Stava aiutando un cliente a scaricare i bagagli dal suo taxi. Un attimo di distrazione che ha permesso ad un giovane di 28 anni, un cittadino del Senegal, di colpire. È stato in quel frangente che il ragazzo ha aperto la portiera dell'auto in sosta rubando il cellulare di proprietà del tassista.

È quanto successo martedì scorso in via Giolitti, all'altezza dell'angolo con via Gioberti. La vittima ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno inseguito a piedi e bloccato dopo pochi metri l'uomo e lo hanno arrestato, recuperando la refurtiva che è stata restituita. L'arresto del 28enne è stato convalidato dal tribunale di Roma e per l'indagato è stata disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma.