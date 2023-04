Ruba un cellulare e chiede il riscatto: la vittima lo fa arrestare

Ha rubato lo smartphone a un 37enne nei pressi di Termini, poi lo gli ha chiesto 100 euro per restituirlo. Ad attenderlo, all’appuntamento, non c’era però la vittima, ma i carabinieri, che lo hanno arrestato.

Protagonista della vicenda un 29enne arrestato per estorsione. A far scattare la trappola è stato proprio il proprietario dello smartphone, che dopo essere stato derubato in via Principe Eugenio e avere ricevuto la richiesta di “riscatto”, ha contattato i carabinieri.

I militari della stazione di piazza Dante hanno quindi dato indicazioni alla vittima di confermare l’appuntamento, ma in via del Pigneto, luogo concordato, si sono presentati loro: all’arrivo del ladro sono scattate le manette. Lo smartphone è stato restituito al legittimo proprietario, e il 29enne è stato arrestato e portato in carcere.