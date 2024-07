Furto in casa di Caterina Balivo. Rubati orologi, gioielli e borse

Ladri in casa di Caterina Balivo. Il furto è avvenuto nella notte all'interno dell'appartamento ai Parioli. I ladri hanno agito sfruttando l'assenza della conduttrice, in vacanza - secondo quanto si può intuire sui social - a Barcellona. Sorrisi e buon umore come si vede dalle foto. Il ritorno è stato però di quelli amari, con la casa trovata a soqquadro.

Il furto sarebbe andato in scena poco dopo le 2.30. Da una prima ricostruzione degli agenti del commissariato Villa Glori i malviventi sarebbero entrati da una finestra del balcone al quarto piano. Una volta all'interno avrebbero bloccato la porta di ingresso e, dopo aver rubato, sono fuggiti.

Portati via borse, rolex e gioielli per un bottino ancora tutto da quantificare.