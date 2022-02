Il caseificio preferito dai ladri: "Sei furti in due anni da quando siamo a Roma"

"A Napoli in 30 anni di lavoro non ci hanno mai derubato, a Roma in due anni abbiamo subito sei furti". Ancora una volta il caseificio Iovine, quello di via Enea, in zona Furio Camillo, è finito nel mirino dei ladri. A raccontare l'ennesimo furto subito, sono gli stessi titolari del negozio. Il colpo, questa volta, è stato ripreso dalle telecamere con le immagini che hanno inquadrato il malvivente.

Rubati prosciutti, mozzarelle, vino e soldi dalla cassa. Il tutto, sommato ai danni. Sul posto la polizia, che indaga. "Abbiamo fatto un post scrivendo che la nostra mozzarella va a ruba. Un modo per sdrammatizzare. Non siamo assicurati contro questo tipo di furti e atti vandalici, come successo in passato, dovremmo pagare tutto di tasca nostra. - assicurano i titolari a RomaToday - Insomma, oltre al danno anche la beffa. A Napoli non ci hanno mai derubato, qui a Roma ci troviamo bene ma vogliamo lavorare in tranquillità e senza l'incubo dei furti. Stanno diventando come una tassa ormai".