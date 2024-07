Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ladri in casa a Roma. È il secondo furto subito in 8 mesi

"Questa è l'Italia. Pezzi di m...". È il tardo pomeriggio di domenica quando l'influencer Chiara Nasti pubblica sui suoi account social ufficiali una foto che mostra scatole di Rolex e cofanetti di gioielli svuotati. La sua casa e quella del marito Mattia Zaccagni, ala della Lazio, è stata di nuovo svuotata dai ladri. È il secondo colpo subito dalla coppia in 8 mesi a Roma.

E se l'ultima volta il bottino fu di 80 mila euro, a novembre, questa volte potrebbe essere più ingente visto che i ladri hanno rubato almeno 4 Rolex, gioielli, scarpe e borse. È la cronaca del nuovo furto subito dalla coppia Nasti-Zaccagni.

L'amara sorpresa

A scoprire il furto Nasti e la colf rientrate alle 17.40 di domenica a casa. Il calciatore, in ritiro con i biancocelesti di mister Baroni, tornerà oggi nella Capitale. Nasti stava rientrando insieme al suo bambino, nella loro casa in via della Camilluccia.

Andando per aprire, però, la porta non si apriva, perché risultava chiusa dall'interno. L'influencer ha quindi capito che c’era qualcosa che non andava ricorcando il furto dello scorso novembre.

Svuotata la casa di Nasti e Zaccagni

Così è scattato l'allarme. Sul posto i poliziotti del reparto volanti e i colleghi della squadra mobile della polizia di Stato che, entrando, hanno scoperto che la camera da letto era completamente distrutta. I malviventi, entrati da una porta finestra nel bagno, hanno devastato mobili e armadi e messo tutto a soqquadro.

Poi, con un frullino, hanno aperto la cassaforte e rubato tutto il contenuto, ancora da quantificare. I ladri hanno portato via diversi gioielli, orologi Rolex, oro, scarpe e borse. Poi sono fuggiti via bloccando la porta dall'interno e danneggiando la stanza. Ora si indaga per trovare la banda di ladri.