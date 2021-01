Torrevecchia, con auto ariete sfondano vetrina del Carrefour per rubare cassaforte

Con un'auto usata come ariete hanno sfondato la vetrina del Carrefour in via dell'Acquadotto del Peschiera, a Torrevecchia, per portarsi via la cassaforte ma sono stati interrotti dall'arrivo sul posto delle volanti che ne hanno bloccati due, entrambi rom.

E' successo intorno alle 3 di questa notte. I poliziotti lavorano ora sulle tracce del terzo bandito, fuggito al volante dell'auto distrutta costretto a lasciare il bottino sul posto.