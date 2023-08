Rubano un camion nella ditta vicino, poi lo usano per portare via tre escavatori

Sapevano il fatto loro i ladri spariti con tre escavatori e un camion utilizzato per portate via le macchine da lavoro. Un colpo ingente, da oltre 200mila euro, messo a segno la scorsa notte ai Castelli Romani. Spariti con il bottino sulle tracce della banda ci sono gli agenti di polizia.

Il furto è stato messo a segno in due ditte confinanti, in via Piani di Monte Savello, a Pavona, frazione del comune di Albano Laziale. Qui i ladri sono entrati nel cortile di un capannone. Una volta all'interno della ditta edile si sono aperti un varco nella rete di recinzione del cortile confinante. Entrati con il mezzo pesante hanno attuato la seconda fase del piano.

Utilizzando lo stesso camion i ladri hanno infatti rubato e caricato sullo stesso tre mini escavatori Caterpillar. Poi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Ad accorgersi la mattina successiva del furto è stato il titolare della ditta a cui hanno rubato il camion. Una volta sul posto gli agenti del commissariato Marino di polizia hanno poi scoperto anche il secondo furto, denunciato dal proprietario della società che si occupa di edilizia e movimento terra.

Raccolti i primi elementi sul caso indagano gli investigatori del commissariato di Marino.