L'appello di mamma Barbara al ladro: "Ridammi i bracciali di mia figlia morta a 3 anni, li pago"

Barbara, una mamma di 56 anni, non si dà pace. Dieci giorni fa qualcuno gli ha aperto la sua Fiat Panda parcheggiata in via Arrigo Cajumi, a Talenti. Il ladro ha agito in pochi istanti. Basti pensare che la donna, insegnante di professione, in meno di un'ora era tornata a prendere la vettura appena posteggiata.

Lì c'erano una giacca e la sua borsa, all'interno il portafoglio con 200 euro dentro e la cosa più preziosa, due braccialetti. Erano di Dalila, la figlia di Barbara morta quando aveva appena 3 anni stroncata da un brutto male venticinque anni fa, era il 1998. Sono uno degli ultimi ricordi materiali di quella bambina portata via dalla leucemia.

Il furto è avvenuto lo scorso 17 novembre, tra le 17.30 e le 18.30. "Pochi giorni prima, il 13 novembre, come tutti gli anni, eravamo andati al cimitero per festeggiare il compleanno di Dalila. Oggi avrebbe avuto 28 anni. Abbiamo fatto volare dei palloncini".

E adesso mamma Barbara spera in un miracolo, d'altronde, come dice anche lei, al ladro "già è andata bene così": "Sono disposta anche a pagarli quei braccialetti, non hanno valore. Dalila li aveva al polso fino al suo ultimo giorno di vita".

Barbara li sta cercando da giorni. A Talenti ha affisso anche un appello che ora gira pure sui social. Una lettera plastificata con la foto di Dalila. "A te che hai rubato la mia borsa vorrei fare un appello, o meglio farlo al tuo cuore", si legge.

"Per te queste cose non hanno valore, ma per me sono vitali. Erano un modo per sentirla vicina a me. Posso pagarli, oppure farmeli avere in forma anonima presso la scuola Renato Fucini, o ai carabinieri".

Chiunque abbia visto quei braccialetti può scrivere a romatoday@citynews.it oppure al numero Whatsapp 3451709348