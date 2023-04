Ruba borsa a una ragazza, gli amici inseguono il ladro per le vie di San Lorenzo

Lo hanno inseguito per le vie di San Lorenzo poi, una volta che si sono trovati il ladro davanti, quest'ultimo li ha minacciati con un coccio di bottiglia. È servito l'intervento dei carabinieri per placare gli animi, restituire il maltolto e bloccare il malvivente. È quanto successo poco dopo la mezzanotte del 7 aprile a Roma.

L'uomo, un venticinquenne somalo, ha rubato la borsa di una donna che l'aveva lasciata su una panchina in via di Porta Labicana e poi, inseguito dagli amici che hanno tentato di riprenderla, li ha minacciati in piazzale Tiburtino con un collo di bottiglia rotto.

I tanti testimoni hanno chiamato il 112 e sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile. I militari sono riusciti a bloccare il giovane, arrestato con l'accusa di rapina impropria.