Piazza di Spagna, continuano i furti nei negozi di lusso

Piazza di Spagna e il dedalo di vie che arricchiscono la zona del Tridente di Roma, sono sempre più terreno dei malviventi. Nonostante le denunce dei commercianti, infatti, i ladri continuano a colpire. O almeno ci provano, come nel caso di un uomo di 51 anni bloccato dalla polizia locale dopo aver rubato una borsa dal valore di mille euro da Kenzo, in via del Babuino.

I fatti intorno alle 17.00, quando gli agenti del I gruppo Centro Storico, hanno notato una persona correre verso la stazione della metropolitana, creando il panico tra la gente e rischiando di far cadere i passanti, che urlavano indicando l'uomo come responsabile di furto.

Subito bloccato dalla pattuglia, il cittadino di 51 anni di nazionalità cilena, è stato trovato in possesso di uno zaino schermato per eludere i dispositivi antitaccheggio, con all'interno una borsa di lusso. Accompagnato per ulteriori verifiche presso gli uffici della polizia locale di via della Greca, l'uomo è stato denunciato per furto e la refurtiva restituita alla responsabile del negozio.

Di recenti i commercianti avevano denunciato la presenza di "gang" di "di probabile provenienza periferica", con tanto di lettera indirizzata anche al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Qualche sabato fa "oltre ad un accoltellamento abbiamo dovuto registrare anche una serie di accessi 'indesiderati' presso i negozi di Valentino ed Ermanno Scervino", si legge nella missiva.