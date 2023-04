Derubata della borsa mentre è in macchina, donna fa arrestare il ladro

Si è avvicinato con una scusa a una donna che era ferma in macchina, l'ha distratta ed è riuscito a mettere le mani sulla sua borsa, fuggendo con denaro e altri oggetti di valore. La fuga però è durata pochi minuti, perché la vittima ha intercettato una pattuglia dei carabinieri e raccontato l'accaduto, contribuendo a farlo fermare.

È successo giovedì in via Bergamini, zona Casal Bruciato, e in manette è finito un uomo di 36 anni. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti quando hanno notato una donna avvicinarsi alla pattuglia e chiedere aiuto, raccontando che qualche istante prima un uomo si era avvicinato alla sua auto e con una scusa l'aveva distratta, riuscendo poi a sottrarle denaro e altri effetti personali contenuti in una borsa che teneva dentro la macchina.

I carabinieri a quel punto si sono messi sulle tracce dell'uomo, descritto dalla vittima, e lo hanno individuato e bloccato a poca distanza dal luogo del furto. La perquisizione ha permesso di recuperare e restituire la refurtiva alla vittima, e per il 36enne sono scattate le manette. Trasferito nelle camere di sicurezza, è stato sottoposto a direttissima.