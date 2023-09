Tentano di rubare la borsa a un'anziana, lei se ne accorge e li mette in fuga

Era appena uscita da uno dei supermercati che si trovano su via Alberto Burri a Capannelle e stava riponendo le buste della spesa all'interno dell'automobile, quando un uomo si è avvicinato e facendole credere che le fossero cadute alcune monete, l'ha distratta mentre un complice tentava di portarle via la borsa. L'anziana, 76 anni, se ne è però accorta e urlando ha richiamato l'attenzione.

Il tentato furto della borsa ai danni di un'anziana

E' successo nella mattinata di sabato 16 settembre, nel quartiere Capannelle. In via Alberto Burri ci sono due discount uno a poca distanza dall'altro e da uno di questi un'anziana signora romana, 76 anni, era appena uscita con la sua spesa. Nel farlo, aveva lasciato la borsa con dentro denaro e documenti sul sedile del passeggero. Evidentemente alcuni malintenzionati la stavano osservando, poiché un uomo si è avvicinato e con la scusa di chiedere alcune informazioni ha tentato di distrarla, sostenendo anche che le fossero cadute alcune monete a terra.

L'intervento di un carabiniere fuori servizio

Dietro di loro, nascosto dall'autovettura, un complice ha tentato di portare via la borsa incustodita, ma la donna se n'è accorta e ha iniziato a urlare attirando l'attenzione delle persone presenti nel parcheggio. Tra loro un carabiniere della stazione Cinecittà, libero dal servizio e in abiti civili, che è intervenuto tempestivamente fermando l'uomo e recuperando la borsa. Il complice, quello che si era avvicinato per distrarre la 76enne, è riuscito a dileguarsi salendo a bordo di un'automobile guidata da un terzo individuo.

L'arrestato, cittadino cibano, è stato portato in caserma da una pattuglia intervenuta sul posto.