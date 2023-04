Maxi furto da duecentomila euro nel negozio di biciclette

Un maxi colpo da duecentomila euro. È a quanto ammonta il bottino portato via da una banda di ladri che ha saccheggiato un negozio di biciclette. A dare l'allarme intorno alle 13 di lunedì 3 aprile è stato il titolare del negozio che affaccia su via Antonio Carruccio, all'altezza del civico 39 e che fa parte della catena Cube. Sul posto gli agenti del commissariato di Tor Carbone.

Secondo quanto appreso i ladri avrebbero alzato una serranda per poi fuggire con decine di bici elettriche, dileguandosi per le zone di Castel di Leva. Il titolare ha fatto sapere di non aver mai ricevuto minacce. Il negozio, inoltre, nella giornata di ieri era chiuso. La polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, indaga.