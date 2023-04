Centocelle: ruba una bicicletta, tenta la fuga e ferisce un agente

Ha rubato una bici e ha tentato la fuga, senza aver fatto i conti con gli agenti della polizia locale che lo hanno arrestato. È quanto successo ieri, intorno alle 17:30, in via Filippo Parlatore, in zona Centocelle.

Le pattuglie del V gruppo Prenestino hanno assistito alla scena che non lasciava spazio a interpretazioni: un uomo, a bordo di una bicicletta elettrica, scappava seguito da alcune persone, tra le quali il proprietario delle due ruote. I vigili a quel punto si sono messi all'inseguimento del ladro che, all'altezza di via Federico Delpino, è caduto rovinosamente dal mezzo, per poi abbandonarlo e darsi alla fuga.

Gli agenti hanno restituito la refurtiva al legittimo proprietario e hanno raggiunto il responsabile del furto, un uomo di 43 anni con precedenti penali, il quale si è dimenato per sottrarsi al fermo e ha opposto resistenza. Un agente, nell'occasione, è stato anche ferito. Anche grazie all'intervento di un vigile fuori servizio è stato possibile trarre in arresto il quarantatreenne e sequestrargli alcuni oggetti trovati addosso, quali cacciaviti, tronchese e un ferro ad L.

Questa mattina il processo con rito direttissimo, con il quale l'autorità giudiziaria ha convalidato 'arresto del soggetto, già noto alle forze dell’ordine, per rapina impropria, resistenza, lesioni e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.