Rubano bici da garage, agente libero dal servizio blocca il "palo"

Stavano rubando una bicicletta. Avevano organizzato tutto. Uno faceva da "palo", mentre l'altro era all'opera. I due, però, non avevano fatto i conti con un poliziotto libero dal servizio che è intervenuto.

Per questo motivo un 44enne italiano è stato arrestato ieri alle 20.30 dalla polizia intervenuta in via Tullio Passarelli, a Roma. L'uomo, insieme a un complice, aveva appunto rubato una bicicletta dal garage di un condominio. Ad allertare il 112 alcuni cittadini. Il complice, dopo una breve colluttazione con l'agente fuori servizio, è fuggito in bici, mentreil 44enne è stato bloccato e arrestato.