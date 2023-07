Rider termina la consegna di una pizza e gli rubano la bici

Aveva appena terminato una consegna il rider che nel pomeriggio di giovedì ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia di Roma Capitale in via Salviati. La sua bici gli era stata portata via pochi minuti prima, il tempo di uscire dal palazzo dove aveva portato una pizza e vedere due persone allontanarsi velocemente ed entrare all’interno del campo nomadi con la sua bicicletta.

Gli agenti del servizio pubblico emergenziale, dopo la segnalazione del furto, hanno avviato immediatamente le ricerche, al termine delle quali hanno ritrovato il veicolo nascosto da teli e lamiere nelle vicinanze di alcuni moduli abitativi del campo di via Salviati.

Il tempestivo intervento ha permesso così di riconsegnare la bici in poco tempo al proprietario. L'uomo, di 36 anni, dopo aver ringraziato a lungo la pattuglia, ha tirato un sospiro di sollievo, unico mezzo che aveva per continuare a lavorare. Ulteriori verifiche sono tuttora in corso per risalire ai responsabili del furto.