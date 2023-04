A Roma c'è una banda che ruba bici elettriche. L'ultimo colpo alla Ducati

Hanno forzato il cancello di ingresso, poi sfondato la vetrina e una volta dentro il negozio, hanno rubato quattro bici elettriche. Il colpo è stato messo a segno nella notte di mercoledì in via del Foro Italico 501, in un concessionario autorizzato Ducati.

A colpire una vera e propria banda. A dare l'allarme è stato il titolare dell'esercizio. Rubate quattro e-bike di marca Ducati, dal valore di circa dodicimila euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Secondo quanto appreso, tre uomini a volto travisato hanno sfondano la vetrina e in pochi minuti escono con le bici elettriche.

La banda che ha colpito mercoledì sera potrebbe avere già colpito? Chi indaga non lo esclude. Lo scorso 3 aprile, infatti, un altro negozio di bici elettriche è stato ripulito a Castel di Leva. Un colpo, in quel caso, dal valore complessivo di quasi 100 mila euro.