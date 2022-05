Il titolare di un bed and breakfast che ha messo in fuga una banda di ladri

Ha messo in fuga una banda di ladri e li ha inseguiti fino all'arrivo dai carabinieri. Il titolare di un bed and breakfast di Ostia, con l'aiuto dei militari dell'Arma, ha così evitato un furto nella sua struttura ricettiva.

I ladri, tre sudamericani di cui due minorenni, erano entrati nel b&b di via Ottavio, a pochi passi dalla sede del X municipio. A notarli il titolare della struttura che li ha messi in fuga, chiamato le forze dell'ordine e inseguiti fino a Lido Centro dove i tre sono stati arrestati. Avevano con loro una borsa piena di arnesi utili per lo scasso. La posizione dei tre sudamericani è ora al vaglio degli inquirenti.