Colpo in un bar sulla Prenestina: ladri scappano con cassaforte e 'Gratta e Vinci'

Colpo nella notte in un bar sulla via Prenestina, all'altezza del civico 1260. Una banda di ladri ha sfondato la porta di ingresso del locale, portando via quando possibile.

Intorno alle 23 di ieri sera i carabinieri della stazione di Tor Tre Teste sono intervenuti su segnalazione al numero unico 112 sul luogo del furto. Secondo quanto appreso, ignoti avevano forzato l'inferriata a protezione del locale e mandato in frantumi le porte scorrevoli. Da una prima ispezione i ladri avrebbero portato via un distributore cambia monete, la cassa continua e diversi gratta e vinci. I danni sono ancora da quantificare e le indagini sono in corso.