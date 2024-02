Banda sfonda serranda e saccheggia un bar. Il titolare: "Da mesi ci sono furti nel quartiere"

Sono entrati in un bar smurando la serranda, poi sono entrati e, indisturbati, hanno rubato i soldi dal fondo cassa, Gratta e Vinci e smontato una slot machine e uno sportello per le scommesse selfe service. Un colpo da almeno cinquemila euro, danni esclusi. È quanto denunciato del titolare del bar ricevitoria di via dell'Acquedotto del Peschiera, a Torrevecchia, Mauro Gallucci.

"Hanno tentato di entrare nel bar intorno alle 3.50, dopo circa un quarto d'ora ci sono riusciti - ha denunciato a RomaToday Gallucci - Sono stati dentro un po' di tempo, almeno dieci minuti, e poi sono scappati. Ma non la prima volta che mi capita. Venti giorni fa i ladri mi avevano già fatto visita". Sul posto questa volta ci sono andati i carabinieri, anche con la squadra per i rilievi. Sono state acquisite pure le telecamere di sorveglianza del bar.

"Qui a Torrevecchia dall'inizio dell'anno stanno facendo una serie di furti. Hanno rubato in un tabaccaio e altri quattro negozi. C'è un problema di sicurezza nel territorio", sottolinea Gallucci.