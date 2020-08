La Storta, un boato sveglia il quartiere: ladri fanno saltare lo sportello bancomat

Un forte boato, "come se ci fosse stata una esplosione". Tante le chiamate che alle 4 del mattino del 10 agosto, hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze.

A dare l'allarme, i residenti del quartiere La Storta che avevno udito quello che, dopo gli accertamenti, si è rivelato come un tentato furto con una banda di ladri che, forse tramite un gas, aveva fatto esplodere uno sportello bancomat in via Giuseppe Belardinelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto i carabinieri della stazione locale, che indagano sull'accaduto. I ladri, secondo quanto appreso, sono fuggiti a bordo di un'auto ma senza il bottino con il loro piano andato in fumo, lo stesso generato dall'esplosione. Non ci sono stati danni strutturali all'edificio, ma con lo sportello bancomat andato in frantumi. Un colpo tentato sul quale indaga l'Arma.