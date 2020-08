Usano furgone per infrangere la vetrina del negozio e fuggono con il bancomat

Hanno usato un furgone come 'ariete', hanno infranto la vetrina del locale commerciale e sono scappati con il dispositivo Atm del negozio. La 'spaccata' è stata messa a segno la notte di martedì a Trastevere.

In particolare l'allerta alle forze dell'ordine è arrivata da un esercizio commerciale che si trova al civico 165 di via di San Francesco a Ripa. Sfondata la vetrina e caricato il bancomat sul furgone i ladri si sono poi dati alla fuga. Sul posto per accertare l'accaduto e rintracciare la banda i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Trastevere ed i militari del Nucleo Investigativo di via in Selci.

Da quantificare il bottino.