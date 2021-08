Rubano bancomat e provano ad aprirlo in un campo a martellate

Li hanno visti e sentiti mentre a martellate provavano ad aprire un bancomat appena rubato per prendere i soldi contenuti all'interno. Un'azione che però non è passata inosservata ad una pattuglia dei carabinieri che ha interrotto la banda per poi arrestare uno dei sodali. Il fermo all'alba di sabato mattina quando i militari dell'Arma hanno sorpreso i ladri nascosti nella vegetazione di un campo in zona Pisana.

L'arresto è arrivato dopo la segnalazione al 112 di un furgone fermo in un'area incolta. Nell'area un gruppo di persone intente ad armeggiare rumorosamente su qualcosa che si trovata sul terreno. In via dei Cantelmo sono quindi arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e quelli della compagnia di Trastevere che hanno interrotto il lavoro della banda.

All'arrivo dei militari i ladri si sono dati alla fuga nei campi della zona. Tentativo non riuscito per uno dei malviventi, trovato dai carabinieri mentre cercava di nascondersi nella vegetazione. Fermato il ladro, un 28enne rom, i Carabinieri hanno quindi controllato il furgone trovando all'interno gli attrezzi da scasso in uso alla banda.

Con ancora dentro il denaro, gli investigatori dell'Arma sono poi risaliti al luogo da dove era stato fatto sparire il bancomat, ovvero un money transfer di via Giulio Venticinque, in zona Cipro. Controllato il furgone lo stesso è risultato essere rubato a Roma lo scorso 4 di agosto.

Identificato in un 28enne rom domiciliato in una baraccopoli campana, il ladro è stato arrestato per furto aggravato in concorso e ricettazione.

Cominciate le ricerche del resto dei sodali, a La Pisana sono quindi intervenuti i carabinieri del VII Nucleo Investigativo di via in Selci a caccia di tracce utili a risalire al resto dei ladri.