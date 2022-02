Una banda ha sfondato una banca con l'auto ariete e l'ha saccheggiata

Hanno usato un'auto per sfondare la vetrina della sede della banca del Credito Cooperativo a Genzano, in piazza delle lotte contadine, per poi entrare e prendere il denaro. Un colpo che ha visto protagoniste quattro persone, tutte nascoste dietro un passamontagna, che hanno agito nella notte tra sabato e domenica.

Sul posto, poco dopo la mezzanotte, la polizia di Genzano - che indaga - e la squadra della scientifica per i rilievi scientifici, a cacca di qualche impronta utile. Secondo quanto ricostruito, la banda avrebbe utilizzato una Audi come ariete per sfondare la vetrina della filiale, quindi agganciare con una fune il bancomat per poi sradicarlo.

Una volta forzato lo sportello, i malviventi hanno preso i soldi e sono scappati. Ancora da quantificare il bottino. La polizia, che indaga, ha acquisito le immagini della videosorveglianza della banca. Le indagini sono in corso.