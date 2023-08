La banda del piede di porco: forzano la porta e scappano con la cassaforte della banca

Hanno usato un piede di porco per forzare una serranda e distruggere la porta finestra della banca Credem, poi hanno rubato la cassaforte e l'hanno caricata su un suv per poi fuggire con altri complici. Colpo all'alba di giovedì 27 luglio in via Caio Manilio, al Quadraro. Intorno alle 4:30 del mattino in quattro - tutti travisati con il passamontagna - hanno agito.

Un furto durato circa quattro minuti. Sul posto i carabinieri di Cinecittà e del nucleo operativo di Casilina che hanno preso i primi indizi e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Le indagini vanno avanti per sgominare la banda.