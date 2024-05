Sale su un treno in partenza senza bagagli e scende con un trolley, furto da 900 euro

È salito a bordo di un treno diretto per Milano senza nessuna valigia, dopo pochi minuti, è risceso con un trolley Louis Vuitton che conteneva vestiti e oggetti per circa 900 euro. Un bagaglio non suo, ma di una passeggera che non si era minimamente accorta di nulla.

È quanto successo al binario 10 della stazione Termini dove il ladro ha agiato in pochi istanti, su un treno dell'alta velocità. A seguire la mosse del manolesta ci hanno pensato gli agenti della polizia ferroviaria che insospettiti dai movimenti dell'uomo lo avevano seguito già da alcuni minuti prima.

Dopo il furto, il ladre tentato di scappare mischiandosi tra i passeggeri, ma è stato bloccato. La passeggera, una volta arrivata a Milano, ha denunciato il furto e ha riottenuto il maltolto.