Presa la banda di bagagli negli aeroporti: la base a Cinecittà

La banda che ruba le valigie negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino è stata sgominata, anche se chi indaga non esclude altri sviluppi investigativi. Quattro persone sono state arrestate dagli agenti della Polaria in un appartamento a Cinecittà, in quella che dovrebbe essere la base del gruppo di malviventi.

I quattro, secondo quanto appreso, studiavano bene i colpi. Aspettavano il turista giusto appena sbarcato a Roma e lo seguivano. Uno si occupava di perlustrare la zona, un altro era in auto con il motore acceso pronto a scappare e un altro ancora rubava la valigia dal carrello di chi era appena arrivato in città. Nell'ultimo caso, per esempio, una donna è stata derubata mentre stava caricando sul carrello diverse valige.

La banda, la scorsa settimana, ha rubato una valigia di una turista con all'interno soldi, orologi e gioielli. I poliziotti della Polaria intercettati dalla vittima in aeroporto, si sono subito messi sulle tracce dei ladri e li hanno seguiti fino a Cinecittà dove il hanno arrestati.