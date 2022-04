Furto a bordo del bus, duo di ladre ripulisce i turisti

Hanno accerchiato una turista e l'hanno derubata a bordo di un bus. È successo sulla linea 40. Protagoniste del furto, due donne di etnia rom, una 27enne e una 31enne, che hanno preso un portafoglio custodito nella borsa a tracolla di una turista francese di 49 anni. I carabinieri di viale Libia, che le seguivano, le hanno bloccate immediatamente recuperando la refurtiva.

Non è escluso che possano aver già colpito in passato altri turisti. I militari di San Lorenzo in Lucina, invece, hanno arrestato due cittadini cubani, senza fissa dimora di 26 e 35 anni, bloccati subito dopo aver derubato della borsa una turista americana di 44 anni che pranzava ai tavoli esterni di un ristorante in zona Campo de'Fiori. La borsa, contenente denaro contante, effetti personali e un IPhone, è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. Tutti gli arresti eseguiti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria.