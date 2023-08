Sale sulla pattuglia e scappa con l'auto dei vigili, ferito un agente

È salita su un'auto dei vigili urbani, ha ingranato la prima ed è scappata a bordo della pattuglia dopo aver ferito un agente. L'atipico furto è avvenuto venerdì mattina nell'area della stazione Termini, a Roma. Qui i caschi bianchi erano impegnati in alcuni controlli su taxi e Ncc quando una donna è salita sul veicolo di servizio ed è scappata a tutta velocità. Gli agenti, che si trovavano appoggiati alla macchina hanno tentato di fermarla ma la donna ha proseguito la corsa ferendone uno.

Immediato l'inseguimento che ha coinvolto diverse pattuglie della polizia municipale. L'auto civetta è stata poi geolocalizzata con gli agenti che l'hanno dapprima intercettata nella zona di San Basilio. La fuggitiva è stata successivamente raggiunta e fermata al volante a piazza Sempione, a due passi dalla sede del III municipio Montesacro. Recuperata l'auto, la posizione della donna è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Resta da comprendere cosa l'abbia portata a tentare il furto di un'auto della polizia locale.

"Un augurio di pronta guarigione ai colleghi coinvolti - dichiara Marco Milani, segretario romano Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale) -. Non c'è giorno anche quando Roma è deserta, che non accadano episodi di cronaca che evidenzino la particolarità e i rischi del nostro lavoro. Particolarità che Governo e amministrazione comunale continuano a non riconoscerci. Chiediamo una legge di riforma della categoria e una contrattazione separata, sia al livello centrale che locale".