Tenta di rubare un'auto parcheggiata, i residenti affacciati sventano il furto

Ha tentato di rubare all'interno di un suv parcheggiato, ma qualche residente ha sentito i rumori e allertato le forze dell'ordine. È stato così arrestato ieri sera dai carabinieri intorno all'1 e mezzo un cittadino italiano per furto.

L'uomo era stato visto da alcuni cittidani mentre tentava di forzare la portiera di un'auto in via Gerolamo Cardano, zona Portuense. Dopo la convalida del fermo, l'arrestato sarà portato oggi in aula per il processo per direttissima