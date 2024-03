Video | Rubata in 30 secondi: il furto lampo di un'auto

Trentadue secondi. Poco più di mezzo minuto per portarsi via un’automobile. Tanto ci ha messo un uomo, immortalato da una telecamera, a rubare un’Alfa Romeo su via di Casal Bianco, in zona Marco Simone nel comune di Guidonia Montecelio, nella mattinata di mercoledì 27 marzo. Prima ha trafficato sotto il paraurti anteriore. Poco dopo, alle 8:39, ha aperto tranquillamente lo sportello e se ne è andato via a bordo del mezzo.

Il furto

L’auto era parcheggiata di fronte all’abitazione del proprietario il quale, avendo già subito tempo prima un altro furto, ha posizionato una telecamera che inquadrava proprio il posto dove lasciava solitamente il mezzo. Così tutta l’azione del ladro è stata ripresa e si è visto con quanta facilità sia riuscito ad impossessarsi della vettura, lungo una strada comunque trafficata e vicino ad un noto supermercato di zona.

Avvistamento

L’auto è stata vista in zona Casilina nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30, ma poi se ne sono perse le tracce. Una volta scoperto il furto, il proprietario ha presentato denuncia ai carabinieri di San Basilio.

Furti a raffica

Questo episodio conferma i gravi problemi di sicurezza e monitoraggio di questo quadrante periferico che si trova al confine tra la Capitale e il comune della provincia nord est della Capitale. Specialmente nelle ore notturne, sono state rubate automobili o le ruote di diverse automobili. I proprietari si sono svegliati la mattina ritrovando i loro mezzi poggiati su dei mattoni su via Pisoniano. Fatti analoghi anche su via Vallinfredda e via Bellegra. Un’escalation di furti e atti predatori che perdura, oramai, dal 2022.