Ladri d'auto in azione, il fischio per avvertire quando arrivano le "guardie"

Un fischio per avvertire i complici dell'arrivo della polizia e dileguarsi prima dell'arresto. Così tre ladri d'auto hanno provato a farla franca e due di loro ci sono riusciti. A ricostruire quanto avvenuto nella notte nel quartiere Trieste, sono stati gli agenti della polizia di Stato del commissariato Vescovio che hanno arrestato un cittadino siriano di 59 anni, uno dei tre componenti della banda.

Ad insospettire gli agenti è stata la presenza di un uomo che facendo da palo in via Makallè, continuava a guardarsi intorno. Alla vista della pattuglia questo ha iniziato a fischiettare per avvertire i suoi complici che poco distanti, stavano armeggiando su un'auto parcheggiata, per rubarla.

Allertati dall'amico, i due sono scappati a bordo di due veicoli diversi ma uno di loro è stato bloccato. Indosso, gli è stata rinvenuta una centralina elettronica, una torcia tascabile ed un avvitatore elettrico.

Nello stesso veicolo utilizzato per la fuga, i poliziotti hanno rinvenuto un documento di identità la cui foto corrispondeva all'uomo appena fuggito che, al momento è indagato per tentato furto su autovettura. A seguito di convalida, allo straniero, gravemente indiziato di furto aggravato, è stato decretata la misura cautelare dell'’obbligo di presentazione giornaliera presso l'ufficio di polizia di zona. Si ricercano i complici.