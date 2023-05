Forza il cancello del deposito giudiziario e si riprende l'auto sequestrata

L'auto gli era stata sequestrata dopo essere stato sorpreso alla guida in stato di alterazione dovuta all'abuso di alcole e droga. Un'auto di cui l'uomo probabilmente non voleva fare a meno. Per questo ha pensato bene non solo di andare a riprendersela, ma di farlo forzando il cancello d'ingresso del deposito giudiziario dove la macchina era stata portata e provando a rubare la sua stessa macchina.

L'intervento della polizia poco dopo le 12:30 di lunedì 15 maggio all'interno di un deposito giudiziario della via Pontina, nel quadrante sud della Capitale. Sul posto gli agenti hanno sorpreso l'uomo - un cittadino filippino di 33 anni - all'interno della vettura che gli era stata sequestrata qualche giorno prima, pronto a ingranare la prima e a scappare con la macchina.

A interrompere la sua corsa i poliziotti del commissariato Spinaceto a cui l'uomo ha opposto resistenza. Arrestato per violazione di sigilli e tentato furto la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.