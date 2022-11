Roma: rubata un'altra auto a Camara, la seconda in un mese. E Matic si ritrova senza volante

Seconda auto rubata a Mady Camara, centrocampista della Roma. Il nuovo furto, il secondo in un mese, nella notte di giovedì. Dopo la sparizione della prima macchina dopo la gara contro l'Inter, il centrocampista venerdì mattina si è svegliato senza trovare la Hyundai Santa Fe messa a disposizione dalla società di Trigoria.

Si è presentato un'altra volta al commissariato dell'Eur, accompagnato dall'interprete del club, per sporgere nuovamente denuncia. Anche in questo caso l'ex Olympiakos aveva parcheggiato in via del Ciclismo, vicino alla sua abitazione. I ladri hanno fatto visita anche a Nemaja Matic.

La sua vettura l'hanno rubata, ma quando giovedì è andato ad aprire lo sportello ha notato nellla sua Mercedes Classe G il finestrino rotto e senza volante. Mercoledì, invece, la moglie di Rui Patricio aveva pubblicato un duro sfogo sui social, ad un graffio alla carrozzeria della sua macchina causato da un vandalo.