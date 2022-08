Rubano auto in sosta, presi dopo un inseguimento

Hanno rubato un'auto e provato una fuga. I ladri, però, sono stati presi dopo un'inseguimento. È successo a Marino, ai Castelli Romani, dove in manette sono finiti due ragazzi moldavi di 26 e 28 anni perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

La notte scorsa i poliziotti, allertati dalla sala operativa, sono intervenuti a Marino per la segnalazione di un furto in atto su di un’autovettura parcheggiata in sosta. Ancora in strada mentre si stavano dirigendo sul luogo del misfatto, gli agenti, grazie alla targa segnalata, hanno individuato immediatamente il mezzo appena rubato con all’interno due uomini.

Questi, avendo percepito di essere stati scoperti, hanno tentato di far perdere le loro tracce ma, dopo un breve inseguimento al volante, sono stati raggiunti e bloccati. I due sono stati quindi arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.