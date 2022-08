Saccheggiano auto in sosta e scappano in un ristorante: presa ladra 15enne. Caccia ai complici

Una banda di giovani ladri ha colpito nella notte tra il 16 e il 17 agosto, su lungotevere dei Vallati, al centro di Roma. A dare l'allarme alcuni passanti che aveva notato il gruppo allertando i carabinieri.

La banda, composta da due ragazzi e una 15enne, aveva appena rotto il vetro posteriore di un'auto rubando un trolley dal bagagliaio. Alla vista dei carabinieri sono fuggiti trovando rifugio, dopo aver forzato la porta di servizio, all'interno di un ristorante. Entrati dentro il locale i militari hanno bloccato solo la ragazza 15enne che è stata arrestata per furto aggravato in concorso.

La giovane ha anche tentato di sottrarsi al fermo aggredendo i militari. Per lei è scattata dunque anche la contestazione di altri due reati: resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli altri componenti della banda sono fuggiti con la refurtiva, oggetti vari e un trolley. Indagini in corso per risalire al gruppo e per ricostruire eventuali altri colpi messi a segno.