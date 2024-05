L'odissea della famiglia di turisti derubata nel parcheggio del centro commerciale

"Ci hanno rubato tutto e nessuno si è assunto la responsabilità di quanto successo. Proprio non capiamo perché non si possano prevenire questi furti se i ladri, come ci hanno detto, sono noti". Lo sfogo è di Mélanie, una cittadina svizzera che lo scorso aprile era in Italia in vacanza con la famiglia.

Un viaggio che si è rivelato un incubo quando la loro auto è stata saccheggiata dai ladri nel parcheggio all'aperto del centro commerciale di Roma est, uno di quelli accessibili dopo aver pagato il ticket. I fatti si sono consumati lo scorso 8 aprile. "Dopo essere stati qualche giorno a Pisa e Firenze, io e mio marito, mia sorella, mio ​​figlio di 9 anni e mia figlia di un anno, stavamo raggiungendo l'Abruzzo per andare a trovare i miei nonni", racconta la turista svizzera al nostro quotidiano.

La famiglia decide di fare una sosta al centro commerciale Roma Est per spezzare il viaggio. "Ci siamo fermati al centro commerciale intorno all'ora di pranzo, per una pausa. Era molto affollato e abbiamo parcheggiato l'Audi Q8, avendo cura di mettere tutte le nostre cose nel bagagliaio e di avere i finestrini oscurate", spiega ancora.

"Dopo un'ora e un quarto circa dal nostro arrivo, siamo stati chiamati dall'info point. Ci hanno detto di raggiungere il nostro veicolo", racconta Mélanie che in quel momento nota l'amara sorpresa. Il lunotto posteriore dell'auto è stato distrutto e i ladri hanno saccheggiato la loro auto: "È stato uno choc vedere che in pieno giorno e con tanta gente e macchine, hanno portato via tutto".

Nell'Audi c'erano le valigie, giacche, cappotti, vestiti, chiavi, patente, un baby monitor e anche i giochi dei bambini. Mélanie non si dà pace: "Le guardie di sicurezza, anche se molto cordiali, non sono state affatto sorprese. Secondo loro non era una novità. Eppure normale non lo è. È assurdo che sia successo tutto in pieno giorno, in un parcheggio video sorvegliato e con le guardie giurate. Nessuno si è assunto la responsabilità del danno".

Mélanie e la sua famiglia si recano quindi al commissariato Prenestino per denunciare il furto, e l'incubo diventa odissea: "Dopo quasi 3 ore di attesa, per fortuna parlo italiano perché altrimenti saremmo rimasti ancora lì. Il poliziotto che ci ha ricevuto anche lui ci ha detto che non è la prima volta che accade. Trovo tutto questo grave, surreale. Non per l'auto rotta e l'attrezzatura rubata, ma per il senso si insicurezza che si dà. Nessuno si assume la responsabilità. Se questo tipo di casi sono noti, perché non si può fare nulla? Mettere più agenti o più guardie di sicurezza. Così non c'è tutela".