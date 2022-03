Il furto con destrezza dell'auto con contrassegno disabili: "Aiutateci a ritrovarla"

Cinque minuti: ovvero il tempo di portare i due bimbi a scuola, dargli un bacio e tornare alla vettura. Tanto è bastato ad un ladro per impadronirsi di un mazzo di chiavi e poi scappare con l'auto corrispondente, lasciata sul posto riservato ai disabili davanti un istituto scolastico all'Appio Tuscolano. Una vettura fondamentale per due donne, genitori di due gemelli di poco meno di 5 anni. Da qui l'appello di Alessia Tilesi: "Aiutateci a ritrovarla".

A raccontare il furto, denunciato al commissariato di polizia Appio Nuovo, la stessa Alessia Tilesi: "In poco più di cinque minuti, mentre era parcheggiata nel posto auto disabili davanti la scuola Cagliero, in via delle Cave, ci hanno rubato la macchina, una Toyota Yaris - racconta la 44enne a RomaToday -. Niente più auto, portapacchi, seggiolini bimbi, contrassegno invalidi, borsa, bancomat, chiavi di casa, documenti, bancomat, ci hanno rubato tutto".

Ma come ha fatto il ladro a rubare l'auto? Lo racconta ancora Alessia Tilesi: "Mia moglie come tutte le mattine ha accompagnato le nostre due gemelle a scuola in via delle Cave. Posteggiata la vettura mia moglie Fabiana ha percorso la rampa per disabili a piedi con i due gemelli, di cui uno con problemi di deambulazione". Un percorso durato poco più di cinque minuti durante il quale però "Mia moglie è stata urtata da un uomo". Proprio in questo istante però "penso che sia riuscito a sfilarle le chiavi dell'auto che aveva in tasca".

Dato un bacio ai bimbi e scambiate due parole con le maestre dell'asilo l'amara sorpresa: "Andata a riprendere la vettura sul posto disabili non l'ha ritrovata. Il ladro era già scappato con la macchina". Un doppio furto, come racconta ancora Alessia Tilesi "Mia moglie per riuscire a portare i due bimbi a scuola è solita lasciare la sua borsa nel portabagagli. Così il ladro oltre alla macchina ha trovato anche altro".

Un bel problema, il furto della vettura, come racconta ancora la 44enne: "Inutile dire che questo scherzetto sarebbe stato un gran bel problema per chiunque. Ora immaginate cosa possa significare per una famiglia che ha bisogno di quella macchina, e di quei documenti, non soltanto per la gestione quotidiana delle necessità familiari come fare ad esempio la spesa, ma soprattutto per portare i bimbi a scuola e la bimba a terapia, ben cinque volte a settimana. Sapete cos'è la Sindrome di Rett? - domanda con l'amaro in bocca Alessia Tilesi -. E' qualcosa che mi auguro con tutto il cuore che chi ha commesso quest'indegnità non abbia minimamente idea di cosa sia, altrimenti veramente non riesco a spiegarmi come si possa arrivare a toccare certi abissi".

Sporta denuncia in commissariato Alessia Tilesi ha diffuso un appello al fine di aiutare lei e sua moglie Fabiana a ritrovare la vettura: "E' una Toyota Yaris nera targata DZ 525 RJ. Forse con ancora il portapacchi grigio sopra, se non l'hanno già smontato. Se l'avvistate, contattatemi o, meglio ancora, avvisate le autorità competenti".

Chiunque abbia informazioni sull'auto rubata ad Alessia e Fabiana può contattare il numero unico per le emergenze 112 o contattare Alessia Tilesi al seguente numero: 339-76.00.401.