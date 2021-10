Colosseo, smonta parte di un auto per saccheggiarla

Si è improvvisato meccanico di fortuna, smontando parte di un'auto per saccheggiare ciò che trovava all'interno. Il ladro, però, non aveva fatto i conti con i carabinieri del Comando di Piazza Venezia.

A finire in manette un algerino, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in via delle Terme di Tito, nei pressi del Colosseo, subito dopo aver forzato ed aperto lo sportello di un’autovettura, regolarmente in sosta, dopo aver rimosso la guarnizione del finestrino ed aver flesso la parte metallica. I carabinieri lo hanno bloccato mentre si impossessava di uno zainetto custodito sul sedile posteriore del veicolo.