Rubano auto con il cane dentro, il quartiere si mobilita per Luna

Si è mobilitato un intero quartiere. Una serata di ricerche che non avevano dato l'esito sperato, la mattina dopo la lieta notizia: Luna è stata ritrovata. La storia arriva dalla zona della Bufalotta, dove nella serata di mercoledì è stata rubata un'auto dentro la quale si trovava un cane, Luna appunto. Da qui l'appello sui social che ha trovato ampio riscontro, con molti cittadini che, dopo la denuncia ai carabinieri da parte del proprietario della vettura, hanno cominciato una battuta di ricerche dell'amica a 4 zampe. Dopo una notte di apprensione stamattina la chiamata che tutti aspettavano: "l'auto è stata ritrovata e Luna sta bene".

In particolare il furto si è consumato poco dopo le 21:00 del 16 febbraio in piazza Monte Gennaro, mentre il proprietario dell'auto si era fermato al distributore automatico per acquistare le sigarette. Lasciata Luna, che stava dormendo, sul sedile posteriore, l'automobilista non ha fatto nemmeno in tempo a fare il suo acquisto che ha sentito il rumore dell'accensione della sua vettura, una Mitsubishi Pajero, vedendola poi andare via in direzione di via della Bufalotta.

Da qui l'appello: "Il cane si chiama Luna, è possibile che il ladro possa averla fatta scendere dalla macchina quando si è accorto che dormiva sul sedile posteriore. Non ha medaglietta ma ha il microchip". Una richiesta d'aiuto che ha trovato la risposta non solo di amici e conoscenti dell'automobilista, ma anche di tanti residenti che hanno cominicato a cercare sia Luna che la vettura.

Dopo una notte in pensiero giovedì mattina è arrivata una chiamata dai carabineiri - a cui era stata sporta denuncia - per comunicare il ritrovamento del Pajero. "L'hanno trovata parcheggiata a Vigne Nuove, in via Sergio Tofani - racconta Nicoletta, che si era fatta portavoce delle ricerche -. Sarà stato qualche balordo che non voleva tornare a casa con il bus ed ha pensato bene di prendere la vettura per arrivare a Vigne Nuove. Luna dopo aver passato la notte da sola nell'auto è un po' traumatizzata ma sta bene. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato nelle ricerche".