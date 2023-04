Sfondano vetrina con auto ariete e rubano bancomat

Con un suv usato come ariete hanno sfondato la vetrina della sede della finanziaria Compass di via Mario Menghini, hanno rubato il bancomat e sono fuggiti. Colpo nella notte tra domenica e lunedì, approfittando del prefestivo prima del 25 aprile.

L'allarme è stato dato da alcuni residenti intorno alle tre del mattino dopo aver sentito rumori di vetri infranti e sgommate in via Mario Menghini. Sul posto la polizia che indaga e la squadra della scientifica. La banda, dopo il colpo, ha lasciato l'auto usata come ariete - una Fiat Qubo rubata - per poi fuggire con un complice. Si indaga per risalire agli autori del furto.