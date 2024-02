Asilo violato, ladri entrano e rubano merendine e materiale didattico

Ancora una volta un asilo nido comunale di Roma è stato violato. Dopo i casi di Tor Bella Monaca, Cinecittà, Ostia e Pigneto che abbiamo raccontato su RomaToday, un altro episodio simile. Questa volta lo scenario è stato quello de 'La Pimpa', di via Luigi Guglielmi nel quartiere Mezzocammino.

Mercoledì scorso, le maestre hanno allertato i carabinieri della stazione di Vitina dopo aver accertato l'intrusione. I ladri hanno svuotato le macchinette, rubato penne e altro materiale didattico, per poi dileguarsi. I militari hanno eseguito anche i rilievi scientifici, come da prassi. Secondo quanto appreso, i malviventi potrebbero aver approfittato di una finestra lasciata aperta.

Il precedente analogo

Un bottino magro, va detto, ma che fa tornare indietro alla mente con quanto successo nel plesso di via Acquaroni, a Roma est. Un furto commesso con modalità simili. I militari di Tor Bella Monaca che indagano su quel caso, non esclusero l'ipotesi che a commettere furti siano state persone che abusano di sostanze stupefacenti che rubano materiale scolastico per poi rivenderlo e con quei soldi comprare qualche dose. Una ipotesi presa in considerazione anche nel caso della violazione nell'asilo di Mezzocammino.

Il progetto per la sicurezza

E proprio contro i furti nelle scuole, il Comune sta lavorando a un progetto che prevede l’installazione di sistemi di antifurto collegati direttamente con il 112. Il piano è stato anticipato nel corso di una riunione del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura. Il Campidoglio sta valutando la possibilità di collegare al 112 gli antifurti di 60 scuole già dotate di un sistema di allarme, come indicato dai dati dell'Ufficio scolastico regionale.