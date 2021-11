Ostiense, colpo grosso al centro sportivo: saccheggiati armadietti di soci e atleti amatoriali

Sono entrati negli spogliatoi e hanno saccheggiato gli armadietti rubando zaini, vestiti, scarpe, portafogli, orologi, chiavi di casa e delle macchine. Colpo grosso alla polisportiva Ostiense dove almeno una decina di persone, tra soci e atleti amatoriali, hanno dovuto fare i conti con una spiacevole sorpresa mentre erano nel centro sportivo nella serata di martedì 2 novembre.

A dare l'allarme sono stati proprio gli utenti del centro. Almeno dieci le vittime. Sul posto, sul Lungotevere Dante, sono così giunti i carabinieri della stazione di San Sebastiano e della compagnia dell'Eur che hanno ascoltato i presenti e iniziato le prime indagini. Non è escluso che a colpire sia stata più di una persone, forse un gruppo che ha approfittato della assenza di atleti e soci per fare razzie. Le indagini sono in corso.