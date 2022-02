Il proprietario di casa dorme, i ladri si portano via tutto: rubati Rolex, gioielli e anche una Maserati

Dormiva quando i ladri gli sono entrati in casa, portandogli via gioielli, soldi, una pistola regolarmente detenuta e orologi di lusso, tra cui un Rolex. L'amara sorpresa alle 7 del mattino, quando una volta sveglio ha trovato tutto a soqquadro. Uscito per fare denuncia, però, un'altra beffa: chi gli aveva ripulito casa si è portato via anche la sua Maserati.

Maxi colpo nella notte tra l'uno e il due febbraio a Roma, in una abitazione in una stradina della zona dell'Ardeatino, a Tor Carbone, a pochi metri dal commissariato di zona. Ed è stata proprio la polizia a intervenire sul luogo del furto, una volta allertata, nella mattinata di ieri. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima che ha raccontato come stesse dormendo, senza essersi accorto di nulla.

Tra gli oggetti rubati, anche una pistola regolarmente detenuta e denunciata. Le indagini sono in mano agli agenti di Tor Carbone che non escludono nessuna pista. La porta finestra, secondo i primi rilievi, sarebbe stata forzata, ma non rotta. Un lavoro certosino. Nell'area dov'è stato consumato il furto, non ci sono molti esercizi commerciali, ma una serie di villette. Bisognerà capire se qualche telecamera privata, possa aver immortalato scene utili per ricostruire il colpo.